22 июня, 15:46

На хозяина собаки, напавшей в московском парке на женщину, возбудили уголовное дело

Владелец собаки какой-либо помощи пострадавшей не оказал

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки бойцовской породы на женщину в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По требованию Хорошевской межрайонной прокуратуры по факту причинения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.

11 июня в парке Генерала Жадова на северо-западе Москвы на женщину 1948 года рождения напала собака бойцовской породы, находившаяся, со слов пострадавшей, без поводка и намордника. Потерпевшая в тяжелом состоянии была госпитализирована. "Владелец собаки какой-либо помощи пострадавшей не оказал. Родные пострадавшей в связи с длительным непринятием мер к хозяину животного обратились за защитой прав в прокуратуру", - отмечается в сообщении. 

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