В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по Токмаку

В результате атаки погиб мирный житель, рассказали в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг нанесли удар, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Один мирный житель в результате атаки погиб, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"ВСУ совершили обстрел города Токмак. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель", - сказал представитель оперативных служб.

Он уточнил, что по городу ВСУ выпустили три реактивных снаряда, два из которых были сбиты российской ПВО.