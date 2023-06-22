В ДНР сообщили еще о двух украинских обстрелах Горловки

ВСУ выпустили по городу 20 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в третий раз за день обстреляли Горловку в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО), дважды за пять минут они выпустили по городу 12 и восемь ракет.

Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Горловка (Никитовский район): выпущено 12 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Через пять минут в представительстве сообщили о втором обстреле, в результате которого ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО. Обстрелы начались в 18:35 мск.

В новость были внесены изменения (18:59 мск) — добавлена информация о втором обстреле.