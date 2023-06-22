Неопознанные обломки обнаружены в зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа

Эксперты совместно с объединенным командованием операцией изучают информацию

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Зона с неопознанными обломками была обнаружена в районе поисков пропавшего батискафа "Титан" в водах Атлантического океана недалеко от места гибели "Титаника", сообщило в четверг в Twitter северо-восточное подразделение Береговой охраны США.

"Область с обломками была обнаружена с помощью беспилотного подводного аппарата в зоне поиска близ "Титаника". Эксперты совместно с объединенным командованием [операцией] изучают данную информацию", - говорится в сообщении.