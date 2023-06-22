22 июня, 16:51

Число жертв ДТП в Нижегородской области с фурами и легковушкой выросло до пяти

Среди них двое детей

ТАСС, 22 июня. Число погибших в результате столкновения в Нижегородской области трех большегрузов и легкового автомобиля увеличилось до пяти, из них двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области в четверг.

"Предварительно установлено, что сегодня на 411-м км Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трех большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения", - сказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали о двух погибших на 411-м км трассы М-7. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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