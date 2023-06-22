В Тюменской области после ДТП с грузовиком госпитализировали четверых детей

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля отвлекся на телефон

ТАСС, 22 июня. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе в Тюменской области, в результате чего травмы получили пять человек, в том числе четверо детей. Они госпитализированы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции в четверг.

"В Ярковском районе на 117-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение легкового автомобиля Kia с грузовым МАЗом с полуприцепом из-за несоблюдения безопасной дистанции водителем легкового автомобиля. <...> В результате ДТП пострадали водитель "Киа" и четыре несовершеннолетних пассажира, двое сыновей водителя 15 и 5 лет, дочь 12 лет и ее подруга 11 лет", - говорится в сообщении с уточнением, что всех пострадавших доставили в лечебное учреждение.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля отвлекся на телефон. В пресс-службе добавили, что движение на трассе не ограничено.