22 июня, 17:04
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

Сооснователь компании-владельца батискафа "Титан" заявил, что у пассажиров еще есть время

По словам Гильермо Сенлейна, 22 июня будет "критически важным днем для поисково-спасательной операции"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Пассажиры пропавшего в водах батискафа "Титан" обладают большим запасом времени для того, чтобы дождаться спасения, нежели полагают сейчас большинство людей. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу CNN сооснователь компании OceanGate Expeditions, владеющей аппаратом, Гильермо Сенлейн.

По его словам, учитывая знания и навыки находящихся в батискафе людей, среди которых находится и президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, "окно возможностей" для спасения намного больше, "чем полагает большинство людей". Вместе с тем он добавил, что четверг будет "критически важным днем для поисково-спасательной операции".

"Я призываю всех сохранять надежду на то, что команду [батискафа] благополучно вернут [на поверхность]", - резюмировал он. 

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СШАИсчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
© Информационное агентство ТАСС
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