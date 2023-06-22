Число погибших в ДТП в Мордовии увеличилось до трех

Еще трое находятся в больнице

ТАСС, 22 июня. Число погибших в ДТП с грузовиками в Чамзинском районе Мордовии увеличилось до трех, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УГИБДД по республике.

"Число погибших в ДТП, произошедшем сегодня в Чамзинском районе Мордовии, увеличилось до трех. Два участника аварии скончались на месте происшествия, еще один - спустя несколько часов в лечебном учреждении. Три пострадавших на данный момент находятся в больнице", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что движение на участке автодороги, где произошло ДТП, восстановлено.

По данным ведомства, ДТП произошло на 40-м км автодороги "Саранск - Сурское - Ульяновск" в Чамзинском районе, столкнулись два грузовика и автомобиль "ВАЗ-2109". Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших. Движение на участке дороги временно приостанавливали.