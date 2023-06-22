СМИ: в Париже по подозрению в домогательствах задержали режиссера "Прекрасной эпохи"

Как сообщил портал actu.fr, на Николя Бедоса пожаловалась 25-летняя француженка

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Французский режиссер и сценарист Николя Бедос задержан в Париже по подозрению в домогательствах. Об этом сообщает в четверг интернет-портал actu.fr.

Как следует из жалобы 25-летней француженки, к которой якобы приставал Бедос, события произошли в ночь с 1 на 2 июня в ночном клубе, расположенном в I округе Парижа. По ее словам, режиссер, не познакомившись и без предупреждения, начал "хватать ее за интимные места", против чего она в категоричной форме выразила протест. После возникшей перепалки один из посетителей вывел режиссера из клуба. Позже, 12 июня, девушка все же решила подать на него жалобу.

На допросе в полиции 44-летний кинематографист заявил, что "если такие жесты и имели место, то они могли быть только случайными". Отмечается, что срок его задержания может быть продлен до 48 часов, прежде чем ему будут предъявлены обвинения.

Николя Бедос - сын французского комика Ги Бедоса, с которым они некоторое время вместе гастролировали по стране. Начав с театральных подмостков (первый показ его пьесы состоялся в 2004 году в Ницце), он впервые попробовал себя в кино, снявшись в картине Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года" (2012). Первая собственная полнометражка Бедоса "Он и Она" увидела свет в 2017 году. В России же наиболее известной его работой стал фильм "Прекрасная эпоха" (2019), который был удостоен трех премий "Сезар" на одноименном киносмотре в 2020 году.