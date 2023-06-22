У побережья Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,6

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано в 30 км от Анапы, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

"В 19:00 мск зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром, предположительно, в 30 км от Анапы на глубине 10 км. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 3,6. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что жалоб от населения не поступало.