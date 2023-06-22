22 июня, 18:35,
обновлено 22 июня, 18:42
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о гибели трех человек при обстреле ВСУ села Таврия

В оперативных службах региона заявили, что один из снарядов попал в частное домовладение

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Три человека погибли при обстреле села Таврия в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек. Еще один удар пришелся на дорогу в населенном пункте. Один человек погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу города Мелитополя", - сказал представитель оперативных служб.

  

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