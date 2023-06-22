22 июня, 18:51,
обновлено 22 июня, 19:01
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

OceanGate Expeditions считает экипаж пропавшего батискафа погибшим

U.S. Coast Guard via AP
© U.S. Coast Guard via AP

На борту "Титана" находились пять человек

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Находившиеся на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" пять человек, скорее всего, погибли. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании OceanGate Expeditions.

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"Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.

"Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите мирового океана", - добавили в компании. 

Теги:
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
© Информационное агентство ТАСС
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