OceanGate Expeditions считает экипаж пропавшего батискафа погибшим

На борту "Титана" находились пять человек

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Находившиеся на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" пять человек, скорее всего, погибли. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании OceanGate Expeditions.

"Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.

"Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите мирового океана", - добавили в компании.