В Астрахани автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой

В салоне автомобиля скорой помощи находился пациент

АСТРАХАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. В Астрахани машина скорой помощи, перевозившая пациента, столкнулась с легковым автомобилем. В результате ДТП автомобиль скорой опрокинулся, никто не пострадал, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"В 19:40 (18:40 мск) на ул. Победы,71 водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем скорой медицинской помощи, двигаясь с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами, выполняя неотложное служебное задание, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata под управлением водителя 1984 года рождения. В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся. Транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал. В машине скорой помощи в момент ДТП находились четыре человека - водитель, врач, врач-анестезиолог и пожилая пациентка, которую с места ДТП в больницу доставила прибывшая бригада скорой помощи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По информации ведомства, сообщений и заявлений от участников и очевидцев ДТП в полицию не поступало. "В соответствии со статьей 24.5 КоАП РФ в действиях водителя автомобиля медицинской службы, предварительно, усматриваются обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении в связи с совершенным им ДТП. В этом случае решение вопроса о возмещении материального ущерба возможно в гражданско-правовом порядке", - добавили в ведомстве.