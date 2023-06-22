22 июня, 19:46
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

В США сообщили о продолжении операции по поиску тел экипажа батискафа "Титан"

По словам контр-адмирала американской береговой охраны Джона Могера, в районе поисковой операции сейчас находятся девять различных кораблей и судов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Береговая охрана США продолжит поиски тел погибших и обломков батискафа "Титан" после подтверждения гибели экипажа пропавшего ранее в Атлантическом океане подводного аппарата. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции контр-адмирал американской береговой охраны Джон Могер.

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"Мы продолжим работать и продолжим исследовать район на дне, но я не могу пока ответить на вопрос о перспективах [обнаружения останков экипажа]", - сказал он, отвечая на вопрос о поиске тел погибших и обломков батискафа.

По словам контр-адмирала, в районе поисковой операции сейчас находятся девять различных кораблей и судов. На вопрос о том, когда поиски могут быть остановлены, Могер не ответил. 

Теги:
СШАИсчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
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