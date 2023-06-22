В Канаде к тушению лесных пожаров привлекли 1,8 тыс. специалистов из 10 стран

Речь идет о спасателях из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР

ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Об этом в четверг сообщил журналистам канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"По данным на [прошедшую] среду в тушении лесов были задействованы 1,8 тыс. иностранных пожарных", - сказал он. Министр уточнил, что речь идет о спасателях из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, к тушению огня привлечены более 750 канадских военных. Общее число всех специалистов, которые заняты сейчас ликвидацией лесных пожаров, Блэр не назвал.

"В ряде регионов ситуация стабилизировалась, но угроза риска возникновения пожаров во многих частях [Канады] все еще остается экстремально высокой", - сказал министр. По словам Блэра, в настоящее время в стране наблюдается 416 активных очагов возгорания, 213 из них пока не взяты под контроль. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Всего с начала года огнем уничтожено 6 млн га различных территорий.

Глава ведомства также призвал канадцев соблюдать запреты на разведение огня и следовать указаниям властей в тех районах, которые находятся под угрозой лесных пожаров.