Эксперт считает, что гибель экипажа "Титана" могла произойти из-за накопившихся проблем

Исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин указал, что в отчетах по батискафу неоднократно сообщалось о его различных технических недочетах

МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Разрушение батискафа "Титан" и гибель его экипажа могли произойти из-за комплекса накопившихся проблем, считает исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин.

"Надо сказать, что неоднократно сообщалось в отчетах по батискафу о его различных технических проблемах, в том числе с целостностью корпуса. Думаю, что разрушение "Титана", повлекшее гибель экипажа, произошло из-за целого комплекса накопившихся у аппарата проблем, которые не были своевременно решены", - сказал он.

В четверг на пресс-конференции контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер заявил, что береговая охрана подтвердила обнаружение обломков пропавшего в водах Атлантического океана батискафа "Титан". Их анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.

Шабалин отметил, что узнать точную причину гибели экипажа батискафа будет крайне сложно.

"Трагедия произошла на глубине почти 4 тыс. метров. Чтобы установить истинные причины гибели, надо на такой глубине обломки найти и поднять. Это крайне трудновыполнимая задача, очень затратная", - сказал он.