Эксперт считает, что у батискафа "Титан" мог схлопнуться корпус

По словам океанолога Анатолия Сагалевича, воздух внутри аппарата мог привести к "пневматическому взрыву"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Корпус батискафа "Титан", обломки которого обнаружены в четверг, скорее всего, схлопнулся. Такое мнение высказал ТАСС океанолог, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов "Мир" герой России Анатолий Сагалевич.

"Схлопнулся корпус. Люди погибли, конечно", - сказал Сагалевич.

По его словам, воздух внутри аппарата мог привести к "пневматическому взрыву, который внутри все разорвал, и от людей ничего не осталось".

19 июня американская компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По сведениям Sky News, на борту находились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Два других пассажира батискафа - 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

В четверг Береговая охрана США подтвердила, что обнаруженные обломки относятся к батискафу "Титан". Их анализ показал, что глубоководному аппарату нанесен катастрофический ущерб и все его пассажиры погибли.

Возглавляемый Сагалевичем коллектив подводников провел глубоководные киносъемки для художественного фильма "Титаник" (1997) американского режиссера Джеймса Кэмерона и цикла научно-популярных картин, также созданного этим кинематографистом.