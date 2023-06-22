СМИ: два мирных жителя погибли при атаке боевиков в сирийской Хаме

Четырех человек госпитализировали с осколочными ранениями

БЕЙРУТ, 22 июня. /ТАСС/. Два мирных жителя, в том числе несовершеннолетний, погибли, еще три получили ранения в сирийской провинции Хама в результате атаки, совершенной террористическими формированиями, присутствующими в соседней провинции Идлиб. Об этом сообщило в четверг сирийское информационное агентство САНА.

По его сведениям, боевики при помощи беспилотника нанесли удары по жилому району города Сальхаб. В результате обстрела ребенок погиб на месте, четверо пострадавших с осколочными ранениями различной степени тяжести были госпитализированы. Один из пострадавших умер в больнице.

Идлиб является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований, в том числе террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и в южных областях страны.