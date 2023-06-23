22 июня, 21:11
Военная операция на Украине

Из-за обстрела поселка в Белгородской области получили повреждения газопровод и ЛЭП

Татьяна Симоненкова/ ТАСС, архив
© Татьяна Симоненкова/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ТАСС, 23 июня. Газопровод и линия электропередачи (ЛЭП) повреждены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраины поселка Красный Пахарь в Волоконовском районе Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красный Пахарь. Пострадавших нет. По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод", - написал Гладков.

По его словам, оперативные службы находятся на месте происшествия, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток.

С начала специальной военной операции Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. На фоне небезопасной обстановки в ряде белгородских приграничных сел действует режим ЧС. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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