Из-за обстрела поселка в Белгородской области получили повреждения газопровод и ЛЭП

Пострадавших нет

ТАСС, 23 июня. Газопровод и линия электропередачи (ЛЭП) повреждены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраины поселка Красный Пахарь в Волоконовском районе Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красный Пахарь. Пострадавших нет. По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод", - написал Гладков.

По его словам, оперативные службы находятся на месте происшествия, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток.

С начала специальной военной операции Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. На фоне небезопасной обстановки в ряде белгородских приграничных сел действует режим ЧС.