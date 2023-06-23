В Словакии спикера парламента и отца 12 детей обвинили в домашнем насилии

Полиция приступила к расследованию обстоятельств дела, которое проводится в закрытом режиме

БРАТИСЛАВА, 23 июня. /ТАСС/. Спикера Национального совета (парламента) Словакии Бориса Коллара обвинили в домашнем насилии. Как сообщило в четверг Словацкое телевидение, заявление в полицию подала бывшая партнерша и мать 2 из 12 детей политика Барбора Рихтерова.

Рихтерова утверждает, что Коллар, находясь с ней и сыном несколько лет назад на отдыхе в Майами, избил ее во время ссоры. Спикер со своей стороны подтвердил, что дал ей несколько пощечин за то, что она, по его утверждению, вела себя чрезвычайно агрессивно по отношению к их маленькому ребенку.

Кроме того, по словам Рихтеровой, Коллар распорядился установить за ней слежку, которую за счет налогоплательщиков осуществляла Словацкая информационная служба (контрразведка). Полиция приступила к расследованию обстоятельств дела. Оно проводится в закрытом режиме.

Коллар в свою очередь сообщил журналистам, что более не состоит в отношениях с Рихтеровой. По словам политика, он подарил ей коттедж с бассейном, ежемесячно выплачивает €3 тыс. на содержание двоих детей, а также оплачивает обучение одного из них в элитной школе. 57-летний спикер отвергает обвинения экс-партнерши в организации слежки.

Скандал вокруг Коллара может нанести значительный ущерб возглавляемой им консервативной партии "Мы - семья" перед предстоящими в Словакии 30 сентября досрочными парламентскими выборами. Некоторые депутаты парламента, согласно словацким СМИ, намерены инициировать процесс его отзыва с поста спикера. Сам Коллар заявил, что не намерен подавать в отставку.

Коллар, активно занимавшийся бизнесом до прихода в большую политику, является отцом 12 детей, матерями которых стали 10 женщин.