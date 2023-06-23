В Кондопоге в Карелии отключили свет после пожара вблизи ГЭС

Восстановить электроснабжение планируют до 25 июня

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Пожар, который произошел вблизи Кондопожской ГЭС в четверг, частично оставил карельский город Кондопогу без электричества. Его восстановить планируется до полуночи в субботу, сообщили ТАСС в Государственном комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"Подключить всех энергетики обещали до 25 июня. График Прионежская сетевая компания направит до утра завтрашнего дня. Пока работает временная схема подключения домов к электроснабжению", - сказал собеседник агентства.

По данным, опубликованным в группе министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона во "ВКонтакте", в 16:10 мск на Кондопожской ГЭС сработала сигнализация, поступило сообщение о задымлении на кабельной линии сетевой организации. Возгорание произошло на территории бывшего завода КИМС. По словам представителя главка МЧС России по Карелии Михаила Дорошина, горение происходило внутри кабель-канала, произошло замыкание.

На место происшествия прибыли 25 сотрудников МЧС и 3 автоцистерны. Чтобы обеспечить безопасный допуск пожарных и остановить распространение огня, оперативный персонал ГЭС отключил гидроагрегаты от сети. Как рассказал глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин, социальные учреждения продолжали работать. При этом подавляющее большинство домов Кондопоги пришлось обесточить. "Подавляющее большинство домов Кондопоги пришлось обесточить, больница работает в штатном режиме, как и ЦБК", - привела его слова пресс-служба Минстроя Карелии. Частично электроснабжение города было восстановлено в 17:40. По данным пресс-службы главка МЧС Карелии, полная ликвидации возгорания была произведена в 18:00.

Кондопожская гидроэлектростанция входит в каскад Сунских ГЭС и является одной из старейших гидроэлектростанций России. Она построена по Ленинскому плану ГОЭЛРО, а здание станции признано памятником архитектуры.