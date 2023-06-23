В США сообщили, что большинство специалистов покинут зону поисков "Титана" в течение суток

Проведение операции продолжат с использованием беспилотников, отметил контр-адмирал Береговой охраны Соединенных штатов Джон Могер

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Большинство судов и специалистов, участвовавших в поисках батискафа "Титан" в Атлантическом океане, покинут район проведения операции в течение суток, на месте будут работать глубоководные беспилотные аппараты для сбора дополнительной информации. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

Ранее Могер подтвердил обнаружение обломков "Титана" и гибель его пассажиров. Части глубоководного аппарата были обнаружены на морском дне рядом с местом крушения лайнера "Титаник". "Мы начнем выводить суда и сотрудников в течение следующих 24 часов, - сказал он. - Мы продолжим работы с использованием беспилотников на морском дне, у меня пока нет точных сроков, когда мы их завершим".

Могер поблагодарил всех участников операции, отметив быструю мобилизацию ресурсов как американских ведомств, так и зарубежных коллег.

На месте происшествия работало в разное время девять судов, в том числе французское Atalante и канадское Horizon Arctic, оснащенные беспилотными глубоководными аппаратами. Помимо этого, для поисков был задействован канадский военный самолет, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника.