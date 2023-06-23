У берегов Туниса при опрокидывании лодок погибли три человека

Еще 12 пропали без вести, сообщает Reuters

ТАСС, 23 июня. По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пропали без вести после того, как три лодки затонули у берегов тунисского города Сфакс. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на тунисского судью Фаузи Масмуди.

По его информации, судна пытались пересечь Средиземное море и попасть в Италию. Береговая охрана страны спасла 152 человека. Поиски пропавших продолжаются.

Агентство отметило, что в последнее время количество лодок с мигрантами из Северной Африки резко увеличилось.