В Подмосковье на трассе М-2 "Крым" загорелась фура с фейерверками

Пострадавших нет

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прицеп грузовика загорелся на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, движение в сторону области затруднено. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в прес-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня примерно в 23:55 на 42-м км автодороги М-2 "Крым" произошло возгорание прицепа грузового автотранспорта. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящий момент движение в сторону области затруднено", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В экстренных службах ТАСС уточнили, что загорелась фура с фейерверками, огни разлетаются в разные стороны. В пути следования у грузовика отсоединился прицеп и загорелся.

"В 00:34 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.