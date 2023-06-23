22 июня, 22:07
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

Эксперт заявил, что давление на корпус "Титана" было сопоставимо с весом Эйфелевой башни

Профессор Блэр Торнтон из Саутгемптонского университета назвал это мощным "взрывом", который был направлен вовнутрь основного корпуса

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Батискаф "Титан", обломки которого были найдены в четверг в Атлантике, при разрушении испытал на себе такое давление, словно на него упала Эйфелева башня. Такое мнение высказал в эфире вещательной корпорации Би-би-си профессор Блэр Торнтон из Саутгемптонского университета.

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"В случае, если это было катастрофическое разрушение основного корпуса, подводный аппарат подвергнулся невероятно высокому давлению, сопоставимому с весом Эйфелевой башни, десятков тысяч тонн, которые сдавили судно", - сказал он. "Мы говорим об очень мощном, направленном вовнутрь "взрыве" основного корпуса", - добавил Торнтон.

Профессор Родерик Смит из Имперского колледжа Лондона заметил в свою очередь, что понять причины произошедшего можно попытаться, если будут найдены фрагменты углеволокна погибшего батискафа. "Углеволокно разрушается под влиянием внутренних дефектов конструкции. Сочленения между углеволокном и титаном требуют очень тщательного исследования", - сказал Смит. Вместе с тем он признал, что сила "взрыва" могла быть столь большой, что "установить последовательность событий может быть очень сложно".

Как замечает Би-би-си, пока неясно, какому именно ведомству может быть поручено расследование катастрофы, учитывая, что для инцидентов с батискафами нет соответствующих протоколов. 

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Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
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