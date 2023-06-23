22 июня, 23:45,
обновлено 23 июня, 00:50
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах во Львове

На всей территории Украины действовало предупреждение об угрозе с воздуха

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.

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По данным украинского издания "Зеркало недели", во Львове произошли взрывы, также несколько взрывов было в Днепропетровской области и контролируемом украинскими силами городе Запорожье.

В 03:43 мск предупреждения в стране были отменены.

В новость внесены изменения (03:50 мск) - обновлено, приводится информация об отмене воздушной тревоги. 

Теги:
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