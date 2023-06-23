23 июня, 00:11

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Елена Верещака/ ТАСС, архив
© Елена Верещака/ ТАСС, архив

По словам ведущего научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольги Гириной, пока извержение не представляет опасности

ТАСС, 23 июня. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской - начал извергаться, сообщила ТАСС руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Читайте также
Гнев Земли. Могут ли вулканы уничтожить жизнь на планете

"Зафиксировано ночью не просто свечение, а вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа. Пока такое извержение никому не опасно: ни населению, ни авиации", - сказала Гирина.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота - 4 750 м. Последнее извержение вулкана происходило в октябре 2020 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится на склоне вулкана в 30 км от кратера. 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация