На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

По словам ведущего научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольги Гириной, пока извержение не представляет опасности

ТАСС, 23 июня. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской - начал извергаться, сообщила ТАСС руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

"Зафиксировано ночью не просто свечение, а вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа. Пока такое извержение никому не опасно: ни населению, ни авиации", - сказала Гирина.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота - 4 750 м. Последнее извержение вулкана происходило в октябре 2020 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится на склоне вулкана в 30 км от кратера.