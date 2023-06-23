В Алтайском крае площадь лесного пожара выросла почти до 9,8 тыс. га

В тушении задействовали 30 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана" из ХМАО

БАРНАУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла с 9 тыс. до более чем 9,7 тыс. га. Тушить возгорание помогают спасатели из ХМАО, сообщила в пятницу пресс-служба Минприроды региона.

"Продолжаются работы по тушению пожара в Лебяжинском лесничестве (Егорьевский район). Ориентировочно площадь пожара составляет 9 760 га. Для тушения лесного пожара привлечены 30 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана" из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Вчера вечером огнеборцы прибыли в Алтайский край, сегодня приступили к работе", - сказано в распространенном сообщении.

Пожар разгорелся 19 июня в 9 км от села Лебяжьего. Почти сразу спасатели и местные власти провели эвакуацию 25 человек из Лебяженской туберкулезной больницы и 184 человек из детского психоневрологического интерната. Специалисты Роспотребнадзора проводили проверку воздуха в пяти селах Егорьевского района и не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.