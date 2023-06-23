В Якутии в ДТП с двумя мотоциклами погибли три человека

Еще один пострадал

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. ДТП с участием двух мотоциклов произошло в ночь с четверга на пятницу в Нюрбинском районе Якутии. В результате аварии погибли три человека, еще один получил травмы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Ночью, 23 июня, в Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в районе села Бысыттах произошло столкновение двух мотоциклов, в результате чего три человека погибли, один получил травмы. <…> По предварительным данным следствия, 19-летний водитель мотоцикла допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим мотоциклом. В результате столкновения погибли оба водителя, а также 16-летний пассажир одного из них", - говорится в распространенном сообщении. По факту произошедшего проводится проверка.

Как уточнили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия), ни у одного из участников ДТП не было шлемов и других средств защиты. Права управления транспортными средствами погибшие не имели, мотоциклы не были зарегистрированы в установленном порядке в ГИБДД. Пострадавшая в аварии 18-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлена в Нюрбинскую больницу.