В Бурятии автомобиль упал в реку

Три человека погибли

УЛАН-УДЭ, 23 июня. /ТАСС/. Автомобиль УАЗ опрокинулся в реку в Бурятии, три человека погибли, один пострадал. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

"Вечером 22 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Селенгинском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание в реку Темник. По уточненным данным, в автомобиле находились четыре человека. В результате опрокидывания один человек травмирован, трое погибли", - сообщили в ведомстве.

К месту происшествия выехали спасатели и сотрудники полиции. До их прибытия работники лесной охраны оказали помощь по эвакуации одного из пострадавших. Из-за деформации кузова автомобиля троих человек спасти не удалось.

"Автомобиль находится в воде на глубине 1,8 м. Ночное время суток, а также сильное течение осложняли работу по извлечению погибших", - пояснили в агентстве.