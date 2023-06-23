На Камчатке директора муниципальной компании обвиняют в неуплате налогов на 84 млн рублей

Мужчина умышленно скрыл более 19 млн рублей доходов

ТАСС, 23 июня. Руководитель муниципального предприятия, которое занималось строительством, ремонтом дорог и тротуаров в Камчатском крае, скрыл более 19 млн рублей доходов. В результате его долг по налогам и страховым взносам в общем составил свыше 84 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что фигурант уголовного дела, являясь руководителем предприятия, основным видом деятельности которого является строительство, ремонт и обслуживание дорог и тротуаров в Камчатском крае, в период с декабря 2021 по февраль 2023 годов, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам, умышленно сокрыл денежные средства в размере более 19 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что в итоге сумма недоимки по налогам и страховым взносам составила свыше 84 млн рублей.

В отношении руководителя предприятия следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере). В стадии предварительного расследования компания полностью погасила налоговую задолженность. Суд учел этот факт и назначил фигуранту штраф в размере 500 тыс. рублей.