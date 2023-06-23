В Кузбассе мужчину подозревают в истязании своего сына

По версии следствия, он систематически бил ребенка

ТАСС, 23 июня. Уголовное дело возбуждено в Кемерове в отношении мужчины, подозреваемого в истязании своего 10-летнего сына. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Кемерово, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина систематически наносил побои своему 10-летнему сыну. Подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию ребенка, допускал жестокое обращение. Ранее мужчина был лишен родительских прав.

В настоящее время следователями продолжается допрос свидетелей, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза в отношении мальчика.