23 июня, 04:22

На Камчатке на реке Опале перевернулась лодка с 10 работниками рыбозавода

Один погиб

ТАСС, 23 июня. На Камчатке в устье реки Опалы на лодке перевернулись 10 работников рыбоперерабатывающего завода, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

"По предварительным данным, при проведении работ в устье реки Опалы перевернулась лодка с находящимися в ней 10 работниками предприятия. Одному из них спастись не удалось", - сказали в ведомстве.

По информации следователей, погиб 44-лений мужчина, остальные девять человек спаслись. Сотрудники завода перевернулись из-за высокой волны около устья реки Опалы. Экипаж устанавливал трос ставной сети.

Прокуратура Усть-Большерецкого района организовала проверку исполнения законодательства об охране труда на рыбоперерабатывающем заводе. В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве работ. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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