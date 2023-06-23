В Приангарье установили компании, снабжавшие кафе, в котором люди отравились шаурмой

По данным регионального Россельхознадзора, система мониторинга "Ветис" показала, что индивидуальный предприниматель Хабибуллин И. З. с 1 по 20 июня списал более 30 тонн продукции, но в системе подтверждения ее утилизации не было

ТАСС, 23 июня. Россельхознадзор установил предприятия, снабжавшие кафе в Братске, в котором более 100 человек отравились шаурмой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства в регионе.

"Цифровые инструменты Россельхознадзора помогли установить предприятия, снабжавшие кафе в Братске просроченной продукцией без документов. В день отравления людей куриные наггетсы были изготовлены из охлажденного мяса птицы, выработанного индивидуальным предпринимателем Хабибуллин И. З. (Красноярский край), которое поступило от компании "Мясопотам" (Красноярский край) по товарному чеку 12.06.2023 без ветеринарных документов. В федеральной государственной информационной системе "Меркурий" [документы] на мясо птицы были оформлены только 16 июня", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, система мониторинга "Ветис" показала, что индивидуальный предприниматель с 1 по 20 июня списал более 30 тонн продукции. Однако при этом в системе нет подтверждения ее утилизации.

"Установлено, что владелец ИП Арутюнян (владелец кафе - прим. ТАСС) 13 июня допустил в оборот в общественной точке питания "Шаурму хочу" животноводческую продукцию без ветеринарных документов, нарушив ветеринарно-санитарные требования и принцип прослеживаемости продукции. Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии", - пояснили в пресс-службе.

Утром 14 июня стало известно об отравлении 11 жителей Братска, в том числе пятерых детей, после посещения кафе по продаже шаурмы. По данным на 20 июня, число пострадавших превысило 100 человек, на лечении в больницах остается 46 из них, в том числе девять детей. Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в пищевых продуктах из кафе. Предварительно, бактерии были найдены в курице и соусах. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Заведение временно закрыли, его владельца отправили под домашний арест.