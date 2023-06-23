В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения атмосферы

Причиненный ущерб составил 180 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения атмосферы в городе Искитиме Новосибирской области. Об этом сообщили в областной прокуратуре в пятницу.

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников предприятия, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. <...> Следователем СО по Искитимскому району СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы)", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что дело возбуждено в отношении Новосибирского электродного завода (АО "ЭПМ-НОВЭЗ"). Установлено, что одним из производственных предприятий при осуществлении хозяйственной деятельности превышены нормативы выбросов вредных веществ и нарушены требования эксплуатации очистных установок, что повлекло загрязнение воздуха. Размер причиненного ущерба составил 180 тыс. рублей.

Новосибирский электродный завод введен в эксплуатацию в 1974 году. Предприятие располагается в 75 км к югу от города Новосибирска и занимает площадь в 150 га. Завод выпускает 130 тыс. тонн продукции в год. ТАСС обратился за комментариями на предприятие.