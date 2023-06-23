В Иркутской области в бочке с водой утонул трехлетний ребенок

Мальчик погиб во время купания

ТАСС, 23 июня. Трехлетний ребенок погиб во время купания в 1000-литровой бочке с водой в Жигаловском районе Иркутской области. По факту произошедшего прокуратура региона организовала проверку, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Жигаловского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о гибели <…> трехлетнего мальчика при падении в емкость с водой, расположенной в огороде дома в селе Тутура Жигаловского района. <…> В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего", - говорится в распространенном сообщении.

По данным регионального главка МВД, ребенок купался под присмотром своей 11-летней сестры. "Местом трагедии стала емкость с водой объемом 1 тыс. л, которая находилась на дачном участке. В какой-то момент сестра отлучилась, а когда вновь подошла к бочке, обнаружила брата без признаков жизни. Мать в это время готовила еду на кухне. Семья полная, на учете в полиции не состоит.

Следственное управление СК России по Иркутской области по факту произошедшего возбудило уголовное дело по ч. 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).