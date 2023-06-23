В Свердловской области ликвидировали все лесные пожары

Борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали все лесные пожары в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По данным на конец дня 22 июня, спасатели потушили все лесные пожары в Свердловской области на общей площади 1 442 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ликвидированы очаги в Богдановическом районе на площади 550 га и два очага в Сосьвинском районе на площади 892 га. Борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники.

Весной в Свердловской области усложнилась пожарная обстановка, от возгораний пострадал ряд населенных пунктов региона. В области действует особый противопожарный режим, посещение лесов, в том числе на транспорте, запрещено для всех, кроме людей, чья работа связана с лесами.