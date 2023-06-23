В Иркутской области запретили работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой

Роспотребнадзор ранее обнаружил сальмонеллу в пищевых продуктах кафе

ТАСС, 23 июня. Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил работу кафе, в котором более 100 человек отравились шаурмой. Об этом ТАСС сообщила прокуратура Иркутской области.

"По заявлению прокуратуры запрещено осуществление деятельности организации быстрого питания после массового отравления жителей Братска. <…> Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю, владельцу организации быстрого питания, до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Братска с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. "В связи с нарушениями в деятельности организации быстрого питания на ул. Кирова в Братске, создавшими угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных отравлений среди жителей города, которые были госпитализированы после посещения заведения, прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения выявленных нарушений, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора", - пояснили в ведомстве.

Утром 14 июня стало известно об отравлении 11 жителей Братска, в том числе пяти детей, после посещения кафе по продаже шаурмы. По данным на 20 июня, число пострадавших превысило 100 человек, на лечении в больницах остаются 46 человек, в том числе 9 детей. Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в пищевых продуктах из кафе. Предварительно, бактерии найдены в курице и соусах. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владельца кафе отправили под домашний арест.