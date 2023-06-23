В ДТП со скорой помощью в Астрахани пострадал один человек

В отношении водителя спецавтомобиля возбуждено дело об административном правонарушении

АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Пациент, находившийся в машине скорой помощи, которая 22 июня попала в ДТП в Астрахани, получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"В 07:10 (06:10 мск) 23 июня в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о наличии пострадавших в ДТП с участием автомобиля бригады скорой медицинской помощи, имевшего место 22 июня. В результате происшествия получили незначительные телесные повреждения, осмотрены и направлены на амбулаторное лечение два медика бригады и женщина-родственница, сопровождавшая пациентку. Последняя получила травмы и госпитализирована", - говорится в сообщении.

В отношении водителя спецавтомобиля возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), добавили в ведомстве.

Ранее машина скорой помощи, двигавшаяся с проблесковыми и звуковыми сигналами, перевозившая пациента, столкнулась с легковым автомобилем в Астрахани. В результате столкновения автомобиль скорой помощи, в котором находились четыре человека, в том числе пациент, опрокинулся. Со ссылкой на УМВД России по региону сообщалось, что транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал.