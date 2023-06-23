В Кондопоге проведут веерные отключения света после пожара вблизи ГЭС

Отключения возможны до полуночи

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Веерные отключения света после пожара вблизи Кондопожской ГЭС в карельском городе Кондопога проведут для ремонта электросетей. Об этом власти Кондопожского района сообщили ночью в своей группе в "ВКонтакте", опубликовав график подачи напряжения по районам города.

"До восстановления электросетей принято решение на веерное отключение/включение 23-24 июня жилфонда Кондопоги", - сказано в сообщении. Отключения возможны до полуночи.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщил ночью 22 июня в своей группе в "ВКонтакте", что социальные объекты в Кондопоге подключены к электроснабжению. Жилые дома подключены частично. С учетом необходимости проверки электролинии до момента закупки кабелей будет работать временная схема подключения многоквартирных домов. По информации Прионежской сетевой компании, полностью подключить город к электроснабжению планируют до 25 июня.

В четверг в 16:10 на Кондопожской ГЭС сработала сигнализация, поступило сообщение о задымлении на кабельной линии сетевой организации. На место происшествия прибыли 25 сотрудников МЧС и три автоцистерны. Чтобы обеспечить безопасный допуск пожарных и остановить распространение огня, оперативный персонал ГЭС отключил гидроагрегаты от сети. Социальные учреждения продолжали работать, при этом подавляющее большинство домов Кондопоги пришлось обесточить. Частично электроснабжение города было восстановлено в 17:40. По данным пресс-службы главка МЧС Карелии, полная ликвидации возгорания была произведена в 18:00.

Кондопожская гидроэлектростанция входит в каскад Сунских ГЭС и является одной из старейших гидроэлектростанций России. Она построена по Ленинскому плану ГОЭЛРО, а здание станции признано памятником архитектуры.