В Москве неизвестный на самокате поджег три машины и скрылся

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Неизвестный на самокате поджег три машины на юго-западе Москвы, а потом скрылся. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию около 01:50 поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе одного из домов на улице Островитянова. Полицейские, прибыв на место, установили, что горят три машины. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

"В результате изучения видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный на самокате и бросил неустановленный предмет, после чего произошло возгорание автомашины. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника, принимают меры к задержанию. "Устанавливается размер материального ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в главке.