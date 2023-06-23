Дело возбуждено после ДТП с мотоциклом и скутером в Новой Москве, где погиб подросток

Мотоциклист на большой скорости столкнулся с тремя подростками, которые со скутером переходили по пешеходному переходу улицу Дорожную

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с мотоциклом и скутером в Новой Москве, в результате которого погиб 14-летний подросток. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Накануне вечером мотоциклист на большой скорости столкнулся с тремя подростками, которые со скутером переходили по пешеходному переходу улицу Дорожную. По данным столичного ГУ МВД, двое детей и водитель скутера госпитализированы, один подросток погиб. В СК добавили, что в ближайшее время следователи инициируют передачу из органов полиции материалов по факту ДТП.