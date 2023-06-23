Более половины затопленных после прорыва Каховской ГЭС жилых домов освободились от воды

По данным экстренных служб 13 тыс. домов и 87 административных и социальных объектов

ТАСС, 23 июня. Вода ушла из почти 13 тыс. домов, которые были затоплены после прорыва Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в пятницу в экстренных службах.

"От воды освободились почти 13 тыс. домов, что составляет более половины от общего числа затопленных жилых домов. Также вода ушла из 87 административных и социальных объектов", - сказал собеседник агентства.

Всего в результате прорыва ГЭС были подтоплены 22,9 тыс. жилых домов, 160 социальных объектов, 15 кладбищ. Были эвакуированы 8,2 тыс. человек, включая 583 ребенка. В пунктах временного размещения находятся более 1,5 тыс. человек.