23 июня, 08:27
Военная операция на Украине

Росгвардия обнаружила в ЛНР перевалочный пункт боевиков нацбатальона "Айдар"

Он находился в частном домовладении

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике перевалочный пункт боевиков нацбатальона "Айдар" (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники СОБР Росгвардии во взаимодействии с ФСБ России в ходе специального адресного мероприятия обнаружили перевалочный пункт нацбатальона "Айдар" в частном домовладении в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.

В ходе досмотра помещения росгвардейцы обнаружили ручную гранату с запалом, мешки с документами, электронные носители информации и грамоты с символикой нацбатальона. "Также в одной из комнат в шкафу сотрудники ведомства нашли форменное обмундирование генерала ВСУ, предположительно, осуществлявшего руководство националистами. Изъятые материалы переданы в правоохранительные органы и спецслужбы для дальнейшего изучения", - заключили в ведомстве. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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