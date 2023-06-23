23 июня, 08:53,
обновлено 23 июня, 10:18

На перегоне Ростокино-Владыкино неизвестные подожгли железнодорожное оборудование

Инцидент не сказался на движении поездов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД). Инцидент не сказался на движении поездов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Ночью на перегоне Ростокино-Владыкино сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые предприняли попытку поджога железнодорожного оборудования. На место были вызваны сотрудники полиции. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда", - значится в сообщении.

Также в пресс-службе заверили, что на движение поездов ситуация не повлияла, а железнодорожное оборудование не пострадало.

"Напоминаем об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00", - заключили в пресс-службе МЖД. 

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