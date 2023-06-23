В Москве в ходе рейда выявили почти 200 иностранцев - нарушителей пребывания в России

Также 11 москвичей задержали по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе рейда выявили и привлекли к ответственности 192 иностранца за нарушения правил въезда и пребывания в России, 11 москвичей задержаны по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

"В рамках комплексной оперативно-профилактической операции участковыми уполномоченными полиции территориальных отделов УВД по ЮАО задержаны 11 жителей столицы, подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В ходе проверок жилого сектора полицейские установили, что местные жители незаконно зарегистрировали в своих квартирах иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут", - сказал он.

Васенин добавил, что по данным фактам возбуждены уголовные дела (ст. 322.3 УК РФ о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке и мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Также в рамках проводимой операции полицейскими к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ") было привлечено 192 гражданина, в отношении 21 человека составлены протоколы по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ)", - добавил начальник пресс-службы московского главка полиции.

По его словам, в отношении семи иностранцев принято решение об административном выдворении за пределы РФ, в отношении 33 иностранных граждан приняты решения о запрете въезда в страну.