В Белгородской области заявили, что от обстрелов ВСУ повреждены 89 предприятий

Среди них есть 11 крупных компаний

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Почти 90 предприятий, расположенных в Шебекинском и Грайворонском городских округах Белгородской области, получили повреждения от обстрелов Вооруженных сил Украины с начала мая 2023 года. Среди них есть 11 крупных компаний, сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Дмитрий Гладский.

"С 5 мая текущего года общее количество [получивших повреждения] предприятий, по которым мы имеем информацию в настоящий момент времени, составляет 89 субъектов предпринимательства. <…> В этом списке предприятия и Шебекинского, и Грайворонского городских округов", - сказал Гладский.

Он добавил, что среди них есть 11 крупных предприятий. "Это и предприятия в сфере химии - "Селена", "Химтек", "Лаурит". Самый большой ущерб нанесен всем известному заводу премиксов №1, который производит порядка 60% резины в стране. Соответственно, остальные предприятия относятся к категории малых и средних предприятий", - пояснил Гладский.

Работа всех 11 крупных компаний, по его словам, будет постепенно восстанавливаться. "Понятно, что ущерб разный, что ситуация разная, потребуются разные сроки для разных предприятий, но эта работа уже идет. Предприятия будут постепенно создавать какие-то отдельные направления по производствам, их запускать, переходя на другие направления, которые находятся в рамках деятельности предприятия", - подчеркнул заместитель губернатора.

Он добавил, что часть предприятий могут возобновить деятельность в течение одного-двух месяцев, но большинство компаний, вероятно, выйдет "на нормальные масштабы производства" до конца года.

Гладский также подчеркнул, что все предприятия выплачивают заработную плату сотрудникам. В частности, на Заводе премиксов №1 выплачивается зарплата с надбавкой в 20%.