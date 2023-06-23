Суд оштрафовал писателя Быкова за неуказание статуса иноагента на YouTube

Штраф составил 40 тыс. рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за то, что он не указал свой статус иноагента в видео на YouTube. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Быков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказали в суде.

Заседание прошло в отсутствие Быкова, так как он находится за границей.

Дмитрий Быков - писатель, поэт, публицист, критик и педагог, член Союза писателей России. Двукратный обладатель литературной премии "Национальный бестселлер". Он регулярно принимал участие в несанкционированных акциях протеста. Минюст включил его в перечень иноагентов в июле 2022 года.