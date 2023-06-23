В доме Довлатова и Райкина в Петербурге обрушился балкон

СК проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Балкон обрушился в доме 23 по улице Рубинштейна в центре Петербурга, где в разные годы жили артист Аркадий Райкин и писатель Сергей Довлатов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу.

"В ночь на 23 июня 2023 года произошло обрушение части балкона, расположенного на 4-м этаже дома 23 литера А по улице Рубинштейна. По данному факту следственным отделом по Центральному району <...> организована и проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Из опубликованных фото и видеоматериалов следует, что с нижней части балкона полностью обвалилась штукатурка. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, никто из прохожих не пострадал, но получил повреждения кузов стоявшего у здания автомобиля.

Дом на улице Рубинштейна, 23, был построен в 1911 году. По данным из открытых источников, с 1922 по 1942 год здесь жил артист Аркадий Райкин, а в 1944-1972 годах - писатель Сергей Довлатов. Последнему в 2016 году рядом с домом был установлен памятник.