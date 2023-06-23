Сальдо сообщил об обстреле ВСУ Геническа и Скадовска ракетами Storm Shadow

Врио губернатора региона отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется

ГЕНИЧЕСК, 23 июня. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска в Херсонской области, предположительно выпустив четыре ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - сообщил он.

Сальдо добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. "Спасатели и медики выехали на места происшествия", - добавил он.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что украинские войска нанесли удар по Геническу. Прогремели не менее трех взрывов, над жилыми кварталами города поднимался столб черного дыма.